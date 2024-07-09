Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що країна-агресорка постійно випробовує Захід. Але насправді тема членства України в Північноатлантичному Альянсі є лише виправданням.

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"Ракета в дитячу лікарню – це ескалація, а не якісь слова з боку НАТО. Росіянам треба перестати дурити людей, бо це не Україна в НАТО їм страшна. Вони просто хочуть нас загарбати, поглинаючи область за областю, зокрема й через недостатню підтримку наших партнерів", – наголосив Ігор Чаленко.

Як Росія виправдовувала свою агресію

Тема НАТО, військового нейтралітету України – це виключно обгортка. Росія, починаючи з 1990 років, після Будапештського меморандуму, планомірно нарощувала свою агресію.

Одразу після проголошення Незалежності була криза у Криму, потім охолодження стосунків до 2003 року, далі конфлікт за острів Тузла. Так все поступово дійшло до відкритої протидії нашому членству в НАТО та ЄС.

Всі слова – це просто інструмент російської пропаганди, щоб приховати свої злочини, намагання повністю захопити Україну – це мета Росії. Саме тому жодної ескалації з боку західних партнерів не може бути,

– підкреслив політолог.

Навпаки – рішучість наших партнерів продемонструє їхню стійкість перед загрозою. А єдине, що може підливати масла у вогонь – це недоотримання необхідної допомоги, зволікання. Це ми вже бачили в історії США, коли пів року війни довелося фактично втратити.

"Це абсолютно неправильно. Ми маємо йти до перемоги України, а не підтримувати політику контрольованої ескалації", – сказав Ігор Чаленко.