Експрацівник СБУ спрогнозував, як Україна може відреагувати на порушення перемир’я 6 травня

Раніше Україна оголосила про перемир'я 6 травня, але Росія його не дотрималась – завдавала ударів по цивільних містах, а окупаційні війська продовжили штурмувати на фронті. Після цього в інформаційному просторі розлетілись тези про те, що варто вдарити по Москві.

Однак це варто розглядати практично: порахувати, скільки безпілотників потрібно запустити на російську столицю, щоб створити напругу для росіян, а також подумати, як це допоможе нашим військовим на фронті. Про це 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що на 9 травня Україна могла б втілити набагато "цікавіший" сценарій для окупантів.

Дивіться також 5 прицільних ударів: ГУР атакувало ворожі локомотиви у Криму прямо під час руху

Як Україна може відреагувати на порушення перемир’я 6 травня?

Колишній працівник СБУ зазначив, Україна може застосувати 300 – 400 дронів, вартістю орієнтовно 10 мільйонів гривень, але російська ППО може їх збити на підльоті до Москви. Натомість ці БпЛА можна було б використати для атаки на важливіші військові об'єкти на території країни-агресорки.

"Якщо пофантазувати, нехай 2 дрони прилетять на околиці Москви. Їх будуть збивати, будуть вибухи. Медійно це матиме непоганий вигляд. Однак де практичний результат? Це жодним чином не позначиться на наших хлопців та дівчат під Костянтинівкою, Краматорськом, Куп'янськом чи Малою Токмачкою", – пояснив він.

Ступак зазначив, що зараз Україні справді варто створювати медійну напругу навколо ймовірного удару по Москві на 9 травня, щоб в Кремлі про це думали і підтягували системи ППО до столиці з інших куточків країни.

Однак в цей день, коли всі системи ППО будуть там, атакувати зовсім в іншому напрямку, там, де це важливо нам. Наприклад, велике підприємство, яке займається виготовленням антен для безпілотників, "Іскандерів" чи "Цирконів". Тобто якесь підприємство на кшталт Кремній Ел, яке займається виготовленням мікроелектроніки для російського ВПК. Це буде круто, бо там не буде ППО і підприємство буде просто на долоні,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що оскільки Росія формує додаткові кільця ППО навколо Москви, перекидаючи комплекси з інших регіонів країни, це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. За словами президента, будуть визначені відповідні наші пріоритети.

Чому не варто бити по Москві 9 травня?

Тим часом генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що не варто було очікувати від Кремля згоди щодо перемир'я 6 травня. В такий спосіб Володимир Путін показав би свою слабкість, тому шансів на припинення вогню з російської сторони не було.

Натомість російський диктатор ставить свої умови – нещодавно він оголосив про перемир'я на 8 – 9 травня. Він хоче провести парад у Москві, але, знаючи можливості України, боїться.

Тому ми маємо бути готові до різних провокацій і ввести усі воєнні заходи, пов'язані з ударами по військових об'єктах – стратегічні ракетні установки, аеродроми, пускові установки дронів. Це те, за допомогою чого Росія завдає ударів по дітях, садочках, військових та людях,

– підкреслив Маломуж.

Генерал армії також поділяє думку про те, що бити по параду у Москві 9 травня буде недоцільно. Якщо Україна це зробить, порушить статут ООН, а Росія одразу звернеться до США, Китаю та Європи. Не варто дати ворогу підстав говорити, що українці нібито є "терористами".

Крім того, після такої атаки Путін обов'язково захоче помститись тими засобами, які зараз накопичила Росія – балістика, крилаті ракети, різного виду дрони чи навіть тактична ядерна зброя.

В Москві бояться удару 9 травня: деталі

Останніми днями в російській столиці посилюють оборону, стягуючи ППО. Системи протиповітряної оборони мають захищати парад.

Крім того, в Москві та Санкт-Петербурзі можуть відключити мобільний інтернет, щоб унеможливити його використання для навігації дронів. Депутат, заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що парад є "небезпечним заходом".

Тим часом Путін побоюється перевороту в Росії і навіть замаху на нього. Російський диктатор розглядає дрони як один із можливих інструментів.