Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета цього "ноу-хау" тільки одна. Росіяни придумали маневр, який має відвертати увагу Збройних Сил.

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Що насправді задумав ворог

Російські окупанти хочуть дезорієнтувати наші сили та спробувати відвернути їхню увагу. У цей час противник може спробувати діяти на інших напрямках.

Ймовірно, це намагання створити картинку, що ворог перебуває на певній ділянці, а насправді просувається на іншій. Це єдина мета. А щодо муляжів, то це спроба зменшити український боєкомплект, щоб ЗСУ використовували проти манекенів дрони,

– розповів Олександр Мусієнко.

Тобто головна ідея – створити маневр для відволікання. Напевно, у російському штабі думали, що це спрацює і хтось в таке повірить, а тоді група противника обійде позиції та виконає інше завдання.

Але, як часто буває у Росії, реалізація та виконання ідеї вилились у таку комедію,

– додав Мусієнко.

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