Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета цього "ноу-хау" тільки одна. Росіяни придумали маневр, який має відвертати увагу Збройних Сил.
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Що насправді задумав ворог
Російські окупанти хочуть дезорієнтувати наші сили та спробувати відвернути їхню увагу. У цей час противник може спробувати діяти на інших напрямках.
Ймовірно, це намагання створити картинку, що ворог перебуває на певній ділянці, а насправді просувається на іншій. Це єдина мета. А щодо муляжів, то це спроба зменшити український боєкомплект, щоб ЗСУ використовували проти манекенів дрони,
– розповів Олександр Мусієнко.
Тобто головна ідея – створити маневр для відволікання. Напевно, у російському штабі думали, що це спрацює і хтось в таке повірить, а тоді група противника обійде позиції та виконає інше завдання.
Але, як часто буває у Росії, реалізація та виконання ідеї вилились у таку комедію,
– додав Мусієнко.
Що відбувається на фронті: актуальні новини
- На Сході окупанти не припиняють своїх штурмів. Після захоплення Авдіївки вони зосередились на лінії населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке. Росіяни намагаються увірватися у Семенівку та шукають слабке місце в обороні ЗСУ.
- На Південному напрямку також не вщухають обстріли. Ворог вдається до комбінованих повітряних атак і хоче виснажити системи ППО. Окупанти тероризують Херсонщину, чи не щодня вони запускають туди ракети.
- Росія поширює інформацію про нібито повторний наступ на Харків. На це відреагував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що на цьому напрямку створюють фортифікаційні споруди, систему загороджень. Він пригадав, що саме на Харківщині ворог уже зазнав обвалу фронту, тому друга спроба стане для нього фатальною.