Треба лише указ Путіна: Росія обговорює введення воєнного стану, – росЗМІ

Російська влада не виключає, що може офіційно оголосити воєнний стан або його окремі елементи. Статися це може уже після виборів до Держдуми.

Про це пише російське видання "Верстка", посилаючись на джерела у федеральних та регіональних органах влади Росії та керівництво однієї з опозиційних фракцій.

Що очікує росіян?

Федеральне законодавство дозволяє ввести воєнний стан лише указом президента. У документі має бути зазначено дату і час початку його дії.

Тоді росіян очікують жорсткі обмеження:

"замороження" діяльності партій та громадських організацій;

заборона будь-яких масових акцій;

скасування всіх виборів;

тотальна цензура;

комендантська година та обмеження пересування громадян;

мобілізація мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов'язані з обороною.

Як пише видання, цю ідею підтримують деякі силовики, які вже давно вважали, що треба перестати намагатися сподобатися населенню і "воювати всією країною".

Тригером може стати, наприклад, провал на фронті.

Також співрозмовник у керівництві однієї з думських фракцій зазначив, що становище Росії "стає все серйознішим" і без крайніх заходів стабілізувати ситуацію може не вдатися.

Але, попри це, указу Путіна про воєнний стан може і не бути, бо це зруйнує систему максимального непритягнення росіян до військових справ.

Та й частина обмежень у Росії вже фактично діє, наприклад, військова цензура.

Ситуація там усіляко нагнітається. Зокрема, росгвардія оновила правила цивільної оборони. Вперше туди додали положення про захист від "загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час".

Таким чином росгвардія готується придушувати протести після можливої мобілізації, припускають у ЦПД.