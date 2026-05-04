Росія сильно вдарила по Шостці на Сумщині

У ніч на 4 травня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Сильно постраждала Шостка на Сумщині.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку на Шостку?

Через атаку у Шостці пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі.

На місцях влучань працювали співробітники ДСНС: обстежували території та надавали першочергову допомогу мешканцям.

В оселях маломобільних людей рятувальники відразу провели аварійно-відновлювальні роботи.

Атака на Шостку / Фото ДСНС