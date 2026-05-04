4 травня, 08:35
Росія сильно вдарила по Шостці на Сумщині
У ніч на 4 травня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Сильно постраждала Шостка на Сумщині.
Про це повідомили у ДСНС.
Дивіться також Україну атакують "Шахеди": які наслідки атаки та де зараз є загроза
Що відомо про атаку на Шостку?
Через атаку у Шостці пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі.
На місцях влучань працювали співробітники ДСНС: обстежували території та надавали першочергову допомогу мешканцям.
В оселях маломобільних людей рятувальники відразу провели аварійно-відновлювальні роботи.
Атака на Шостку / Фото ДСНС