Ризикну зробити один прогноз, хоча взагалі не люблю прогнози.

Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору

Росія приречена

Коли все закінчиться (а закінчиться неминуче, тому що режим 70-річних маразматиків не може існувати довго), еліти Росії неодмінно домовлятимуться із Заходом про те, як жити далі.

Вічне протистояння з усім цивілізованим світом Росії не під силу, тому поразка Кремля запрограмована Терміни, умови капітуляції – це вже інше питання. Але результат путінської авантюри наперед відомий і альтернатив тут бути не може.

Цапи-відбувайли

Так от, коли все закінчиться, і почнеться розбір польотів, неминуче почнуть шукати винних. Не лише Україна чи Захід. У самій Росії їх теж шукатимуть, коли усвідомлюють масштаби збитків та втрат.

Оскільки росіяни самих себе винними ніколи не визнають, потрібен буде хтось, хто влаштує всіх. Цап-відбувайло, на якого можна буде повісити все. Абсолютне зло всім сторін війни.

Ну, ви вже зрозуміли, про кого я. Із ймовірністю 99% таким зручним та загальним для всіх злом будуть оголошені бойовики "ЛДНР". Ті самі підбурювачі, з яких все почалося. І не треба бути великим аналітиком, щоби це зрозуміти.

Роками до окупаційної адміністрації Луганська та Донецька Кремль набирав найогидніших персонажів, які викликали бридливість у будь-яких нормальних людей. Відверті садисти, на зразок Ходаковського, катували людей на підвалах, шахраї з МММ, психопати, злодії та інша наволоч, що 8 років грабувала Донбас – все це ідеальні кандидати на роль цапів-відбувайлів, оскільки навіть у Росії вони ніколи не викликали особливих симпатій.

Вже дуже скоро, коли росіяни усвідомлюють, що втратили своє нормальне життя, всіх цих діячів із "молодих республік" зненавидять щирою, всенародною та лютою ненавистю. І коли прийде час – першими кидатимуть у них камені саме жителі РФ. Згадають і "російську весну", і "референдум" і багато чого ще.

Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео:

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