Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий і руйнування

Російські війська 26 липня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки російського терору у Запоріжжі?

Росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у місті. Крім безпосереднього місця влучання, пошкоджень зазнали й будівлі, розташовані поруч, зокрема житлові будівлі. Під удар також потрапив навчальний заклад. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами одна людина загинула. Також відомо, що ще 6 отримали поранення. Медики надають всю необхідну допомогу.

Росіяни вдарили по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

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У Запоріжжі зберігається загроза повторних ворожих ударів. Мешканців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її офіційного відбою.

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Нагадаємо, за останню добу окупанти кілька разів завдали удару по Запоріжжю. Безпілотники близько опівночі 25 липня атакували цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено приміщення торговельного центру, виникла пожежа площею 500 квадратних метрів, також пошкоджені сусідні будівлі та горять товари. За попередніми даними, поранення дістав 63-річний чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки вдень загинула одна жінка, ще 11 людей, серед яких троє дітей віком 3, 5 і 7 років, зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, одна з КАБ влучила по промисловому підприємству.

Увечері дрони влучили по складу логістичного оператора. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, знищено автомобілі та пошкоджено будівлю. На місці працювали рятувальники.