"Путін у біді": який відчайдушний крок диктатора чітко це показав

Росія вдруге з початку повномасштабної війни використала проти України ракету "Орешник", спрямувавши її на Львівщину. Цікаво, що атаці передували кілька серйозних невдач для Кремля, зокрема США захопили їхній танкер, а президента Венесуели доставили до суду.

Крім цього, Володимира Путіна не може не лякати новина, що США, Велика Британія та Франція погодили гарантії безпеки для України. Як зауважив 24 Каналу міжнародний аналітик Марк Тот, дії російського диктатора – ознака відчаю.

До теми Європейські війська в Україні: хто погодився надіслати військових і як реагують у Путіна та Трампа

Для Кремля з'явилися серйозні проблеми

"Путін фактично у біді. Багато хто писав, що ракетою "Орешник" він хотів нагадати про ядерні можливості Росії, показати НАТО, що у нього є "червоні лінії" і так далі. Але насправді у Путіна більше немає варіантів", – підкреслив Марк Тот.

Якщо подивитися на те, що відбувається у світі, то для Росії та загалом "вісі зла" – настали непрості часи. Венесуела практично потрапила під контроль Дональда Трампа. Ніколаса Мадуро можна викреслювати зі списку партнерів Росії.

Важливо! США провели операцію у Венесуелі та захопили президента країни з його дружиною. Він уже постав перед американським судом, де йому інкримінують наркотероризм, володіння зброєю, ввезення кокаїну. США встановили контроль над нафтовою галуззю країни.

До того ж зараз Трамп погрожує Кубі, Мексиці та Гренландії. Така тактика вразила усіх. Звісно, це погано й для Путіна. Також не треба забувати, що в Ірані тривають масштабні протести. Тому "вісь зла" програє, що спонукало Путіна знову запустити "Орешник" по Україні.

Важливо підкреслити, що удар був не лише по Україні, Львові, але й зовсім поруч з європейськими країнами – Угорщиною та Румунією, які є членами НАТО. Це демонструє відчай російського диктатора, адже йому не вдається досягти успіху на полі бою,

– наголосив міжнародний аналітик.

Натомість Україна досягла великої перемоги, домовившись з певними країнами про гарантії безпеки, які зокрема передбачають розміщення європейських сил. З огляду на все це, Путін розуміє, що у біді, тому від безвиході запустив по Львову свою ракету.

Що відомо про новий удар "Орешником"?