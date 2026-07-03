Росія вдарила по АЗС на Полтавщині: є поранені
У п'ятницю, 3 липня, російські війська вдарили по Полтавщині. Під ворожою атакою опинилася одна з АЗС у Лубенському районі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
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Які наслідки удару по Полтавщині?
Внаслідок атаки було пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.
Станом на 21:17 було відомо про шістьох постраждалих. За інформацією Національної поліції, серед них – волонтерка, громадянка Швеції.
Згодом також сталося ще одне влучання ворожого БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо, минулося без травмованих.
За інформацією Повітряних Сил, в небі Полтавщини спостерігаються ворожі безпілотники. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях!
– закликав голова ОВА.
Нагадаємо, повітряну тривогу в Лубенському та Миргородському районах Полтавщини оголосили о 20:05. Після цього моніторингові канали неодноразово попереджали про рух ворожих безпілотників в напрямку регіону.
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3 липня російські війська також атакували Дніпро: місцеві телеграм-канали повідомляли про вибух. Спочатку вказувалося, що гучний звук було чутно у передмісті Дніпра, після чого з'явилася інформація про вибух безпосередньо у місті