Росія вдарила по АЗС на Полтавщині: є поранені

У п'ятницю, 3 липня, російські війська вдарили по Полтавщині. Під ворожою атакою опинилася одна з АЗС у Лубенському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Які наслідки удару по Полтавщині?

Внаслідок атаки було пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.

Станом на 21:17 було відомо про шістьох постраждалих. За інформацією Національної поліції, серед них – волонтерка, громадянка Швеції.

Згодом також сталося ще одне влучання ворожого БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо, минулося без травмованих.

За інформацією Повітряних Сил, в небі Полтавщини спостерігаються ворожі безпілотники. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях!

– закликав голова ОВА.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Лубенському та Миргородському районах Полтавщини оголосили о 20:05. Після цього моніторингові канали неодноразово попереджали про рух ворожих безпілотників в напрямку регіону.

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3 липня російські війська також атакували Дніпро: місцеві телеграм-канали повідомляли про вибух. Спочатку вказувалося, що гучний звук було чутно у передмісті Дніпра, після чого з'явилася інформація про вибух безпосередньо у місті