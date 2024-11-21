Вдень 21 листопада Росія атакувала Кривий Ріг, там є значна кількість постраждалих. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Скільки людей постраждало

Внаслідок атаки відомо про 15 постраждалих у Кривому Розі.

Крім цього, серед них двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці.

Загалом госпіталізовані 9 людей,

– мовиться в повідомленні.

Зранку 21 листопада Росія підіймала бомбардувальник Ту-95МС та запускала ракети по Україні. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі та на Полтавщині.

Крім цього, відомо, що Росія запустила по Україні міжконтинентальну ракету з Астраханської області. Припускають, що її запустили із ракетного полігону Капустин Яр. Відстань від Дніпра до Капустиного Яру 893 кілометри.