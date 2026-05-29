Росія вдарила по турецькому судну в Чорному морі

Росія вночі 29 травня цілеспрямовано вдарила по турецькому судну в Чорному морі. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Дивіться також Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза удару

Що відомо про атаку на судно?

У ВМС повідомили, що БпЛА атакував суховантаж ANT під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина). Судно прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Влучання прийшлося у надбудову судна, де й виникла пожежа. Вогонь вдалося швидко локалізувати.

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

