29 травня, 07:31
Оновлено - 07:51, 29 травня
Росія вдарила по турецькому судну в Чорному морі
Росія вночі 29 травня цілеспрямовано вдарила по турецькому судну в Чорному морі. Унаслідок влучання виникла пожежа.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Дивіться також Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза удару
Що відомо про атаку на судно?
У ВМС повідомили, що БпЛА атакував суховантаж ANT під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина). Судно прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.
Влучання прийшлося у надбудову судна, де й виникла пожежа. Вогонь вдалося швидко локалізувати.
Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.