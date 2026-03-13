Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: на об'єкті спалахнула пожежа

Ворожі дрони ввечері 12 березня атакували Одеську область. Під прицілом росіян була портова інфраструктура.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки по портах Одещини?

Унаслідок дронового удару пошкоджено продуктовий склад на території порту. Там виникло займання, яке вдалося ліквідувати рятувальникам.

На щастя, загиблих та постраждалих немає,

– розповів Кіпер.

Він додав, що до усунення наслідків атаки залучені всі відповідні служби.

Зауважимо! Ще з кінця 2025 року російські сили суттєво посилили удари по українській портовій інфраструктурі. Зокрема, протягом грудня було пошкоджено 13 цивільних суховантажів. Через ці атаки експортні можливості портів Одеської області скоротилися приблизно на 30 %.

