Коні зі Starlink, – військовий шокував "інноваціями" росіян на фронті

Військове командування Росії відправляє у наступ на українські позиції значну кількість особового складу кожного дня. Але, крім людей, противник застосовує також певні технології, які часто дивують наших військових своєю "унікальністю".

Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що останнім часом на фронті Сили оборони не помічають ніяких серйозних інновацій у ворога. Україна робить ставку на наземні роботизовані комплекси, щоб берегти людський ресурс. Росія ж навпаки.

Які "інновації" Росія використовує на фронті?

Микола Гриценко підкреслив, що, через можливості залучити на війну проти України значну кількість особового складу, росіяни не турбуються про безпеку солдатів, які йдуть у наступ. Кремль максимально використовує своїх людей, щоб мати можливість досягти хоч якихось військових цілей.

Ми бачили, як вони (російські солдати – 24 Канал) їздили на мопедах, електромотоциклах. Зараз це напевно стало дорого, тому вони почали використовувати коней зі Starlink. Starlink їм ставлять тільки для того, щоб вони могли давати відео, у якому напрямку просуватись,

– сказав він.

Це свідчить про те, що у противника немає можливості підіймати дрони для ведення наступу. Причиною можуть бути погодні умови або ж нестача безпілотників.

Військовий підкреслив, що для ведення наступу окупанти використовують Starlink, камеру на телефоні та радіостанції, які допомагають вести наступ. Така система є значно дешевшою, ніж, наприклад, використовувати Mavic.

Яка зараз ситуація на фронті?