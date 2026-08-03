Росія вночі запустила 181 дрон по Україні: скільки вдалося збити силам ППО

У ніч проти 3 серпня російські війська атакували Україну 181 ударним та імітаційним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони працювали у кількох регіонах.

Про це повідомили у Повітряних силах ПС ЗСУ.

Як українська ППО відбила повітряну атаку?

У ніч на 3 серпня ворог атакував Україну ударним БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Орел,

Шаталово,

Донецьк – ТОТ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 07:30, оборонці неба змогли знищити 163 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків ще у 2 місцях.



Результати роботи ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Станом на ранок повітряна атака ще триває. У повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників, тому військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватися всіх правил безпеки до оголошення відбою.

Нагадаємо, до Дня Повітряних сил ЗСУ військові оприлюднили підсумки роботи за понад чотири роки повномасштабної війни. Із 24 лютого 2022 року українська протиповітряна оборона знищила понад 445 тисяч повітряних цілей, серед яких аеробалістичні та крилаті ракети, балістичні ракети, а також десятки тисяч ударних і розвідувальних безпілотників.

Водночас авіація Повітряних сил здійснила понад 38 тисяч літаковильотів, знищивши понад 12 тисяч повітряних цілей і завдавши ударів по командних пунктах, логістиці та місцях зосередження російських військ.