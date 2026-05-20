Росія встановила на "Герань" ракету зі збідненим ураном: СБУ виявила підвищений радіаційний фон

На уламках російської ракети, яку російські війська поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року, виявили підвищений радіаційний фон.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Яку ракету застосував ворог?

За даними СБУ, йдеться про фрагменти російської ракети Р-60 класу "повітря – повітря", які було знайдено поблизу селища Камка, що на Чернігівщині.

Правоохоронці встановили, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини,

– йдеться в повідомленні.

СБУ разом із підрозділами ДСНС та Сил оборони України вже знешкодили бойову частину ракети й транспортували її до місця зберігання радіоактивних відходів. Дослідження показали, що серед уражаючих елементів були компоненти зі збідненого урану – Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом СБУ проводить досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Фахівці дослідили уламки ракети та дрона / Фото: СБУ

Через токсичність і радіоактивність збідненого урану громадян закликають не наближатися до уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів, особливо якщо вони пошкоджені або згорілі, адже ті можуть виділяти небезпечний радіоактивний пил.

Важливо! У разі виявлення підозрілих уламків варто не наближатися до них, не торкатися та не переміщувати. Натомість фахівці радять відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку СБУ (15 – 16), ДСНС (101) або Національну поліцію (102).

Нагадаємо, 7 квітня російські війська атакували центр Прилук на Чернігівщині. Тоді внаслідок удару спалахнув другий поверх будівлі Прилуцької міськради – під час атаки в будівлі проводили засідання виконавчого комітету міськради.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 15 людей.

Зранку того ж дня росіяни били по прикордонню Чернігівщини. Зокрема, удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції у Новгород-Сіверському.

