Уничтожены 4 боевых самолета и 1 пожарный гидросамолет Минобороны РФ, разбились 1 рейсовый пассажирский самолет, 1 чартерный пассажирский самолет и 1 чартерный пассажирский вертолет, 1 учебный и 1 испытательный самолеты.

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Су-24 – 27.08 разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности; МиГ-29СМТ – 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности; МиГ-29СМТ – 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб; Ил-112В – 17.08 разбился в Московской область в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибло; Бе-200 – 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибло; Ми-8 – 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибло; Су-35 – 31.07 разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;

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Ан-28 – 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности; Ан-26 – 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибло; L-410 – 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибло.

Такая серия катастроф показывает очевидные системные проблемы российской авиации

Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметный в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов.