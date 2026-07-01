Одесі та Миколаєву буде безпечніше: як росіяни використовували тактичну авіацію в Криму

Удари по російській авіації в Криму послаблюють не лише можливості ворога на півострові, а й тиск на південні міста України. Тактичні літаки росіян працювали над західною частиною Чорного моря: патрулювали акваторію, шукали українські морські дрони та намагалися зірвати нові атаки на порти й нафтоперевалочні бази.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу пояснив, що знищення або пошкодження таких літаків розширює можливості України в морі та повітрі. За його словами, це може зробити безпечнішими Одесу, Миколаїв, Херсон та інші південні міста, адже Росії стає складніше контролювати західну акваторію Чорного моря.

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Російська авіація полювала на морські дрони України

Удари по авіації в Криму важливі не лише як знищення чи пошкодження окремих бортів. Вони напряму посилюють українські можливості протиповітряної оборони й ускладнюють Росії роботу над західною частиною Чорного моря. Йдеться, зокрема, про літаки Су-30 та Су-30М, які росіяни активно залучали до патрулювання разом із Су-24М.

Це були літаки, які постійно злітали над західним сектором Чорного моря. Вони вишукували наші дрони, наші Magura, наші Sea Baby і цільово за ними полювали,

– пояснив Жмайло.

Таке патрулювання було для окупантів сталою роботою. Росіяни намагалися виявляти українські морські дрони ще в морі, щоб не допустити нових атак на порти, нафтоперевалочні бази та інші важливі об'єкти окупантів. Тому удар по літаках б'є не тільки по авіації, а й по всій системі російського контролю в акваторії.

Перші геолокаційні кадри підтверджують, що в цих ангарах щось горіло. Як мінімум про пошкодження цих літаків ми вже можемо більш-менш ствердно говорити,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Коли такі борти втрачають можливість постійно чергувати над морем, Україна отримує більше простору для дій у західній акваторії Чорного моря. Це зменшує здатність росіян завчасно помічати морські дрони й послаблює один із елементів оборони окупованого Криму.

Морські дрони допомагають прикривати південні міста

Зменшення російського патрулювання над морем важливе не лише для операцій у Криму, а й для захисту українського Півдня. Україна почала активніше використовувати надводні дрони як платформи для запуску дронів-перехоплювачів. Вони можуть чергувати в акваторії та збивати російські ударні засоби ще над морем, до підльоту до міст.

Це один із факторів, чому до Одеси стали менше долітати дрони. І не тільки до Одеси, а й до всіх південних міст, до того ж Миколаєва, Херсона,

– пояснив Жмайло.

Такі платформи знімають частину навантаження з протиповітряної оборони на суші. Росіяни намагалися авіацією відновити контроль над західною частиною Чорного моря, але удари по їхніх літаках і розвиток українських морських систем ускладнюють це завдання.

Вони виходять в акваторію, чергують і намагаються саме над морем перехопити основну масу того російського смертоносного залізяччя, яке летить на нашу територію,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Українські морські платформи поступово отримували й складніше озброєння. Підрозділи ГУР обладнували дрони ракетами: спершу радянськими Р-77, а згодом багатоцільовими AIM-9, які використовують у різних українських комплексах. Завдяки цьому вже були успішні випадки ураження російських літаків, а контроль ворога над західною акваторією Чорного моря слабшає.

Крим стає менш захищеним для окупантів

Тиск на російські об'єкти в Криму вже змушує окупантів змінювати не лише авіаційну тактику, а й ширше розміщення сил на півострові. Поступове перенесення елементів управління Чорноморського флоту до Новоросійська свідчить, що Крим для росіян перестає бути безпечною базою.

Тривають поступові евакуаційні заходи штабу Чорноморського флоту з Криму. Вони потихеньку переїжджають до Новоросійська,

– зазначив Жмайло.

Через це дедалі більше техніки й систем протиповітряної оборони окупанти стягують ближче до Керчі, щоб прикривати Керченський міст. Але така концентрація на одному напрямку не робить півострів захищеним загалом: навпаки, інші важливі об'єкти стають вразливішими.

Сам основний Крим стає все більш незахищеним. А там ще є дві електростанції, які живлять окупаційний контингент,

– пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

А отже, під загрозою залишаються не лише військові об'єкти, а й елементи логістики, які важливі для ізоляції окупованого півострова.

Жмайло пояснив, чим важливі уражені літаки в Криму: дивіться відео