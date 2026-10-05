Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 5 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російські фейки про "котел" на Харківщині;

стратегічний план ведення війни від головнокомандувача Михайла Драпатого;

втрати російської авіації;

аналіз ситуації на фронтах.

Текстова версія огляду подій війни за 5 жовтня від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Втрати російської авіації

СБУ підтвердила операцію зі знищення російських літаків Су-35 і Су-34 на аеродромі "Ханська" в республіці Адигея. Супутникові знімки підтвердили успіх: від літаків залишилося лише згарище.

Су-35 прикривав російські бомбардувальники, а Су-34 скидав КАБи по лінії фронту та прифронтових регіонах. Удар стався в ніч на 4 жовтня, і російські літаки не встигли злетіти.

Це дуже ефективна робота наших безпілотників. Су-35 — це наймасовіший сучасний російський літак покоління 4+, і важливо, що його також знищили.

фото – AviVector

Ще одна добра новина — наслідки аварії стратегічного бомбардувальника Ту-95МС в Амурській області. З'ясувалося, що загинули восьмеро російських офіцерів, а не шестеро, як повідомляли спочатку.

Серед ліквідованих — майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов і підполковник Федір Павлюков. Їх раніше згадував український проєкт "Книга катів" як учасників або виконавців ракетних ударів по Україні.

Ту-95 — це найбільш ходовий російський стратегічний бомбардувальник для запуску крилатих ракет Х-101 по Україні. І от на один такий літак стало менше.

Харківщина і прикордоння: спроби російської інфільтрації

Далі — Харківщина, прикордоння в районі Великого Бурлука і Білого Колодязя. Це північний схід від Харкова, район за Старим Салтовом, де росіяни намагаються інфільтруватися вздовж кордону.

При цьому ворог каже про нібито оточення українських військ. Це брехня, яку російські генерали згодували Путіну, а той тепер розповідає про "котли", яких не існує в природі.

Скріншот карти DeepState

Насправді ж суттєвих змін у районі Білого Колодязя і Великого Бурлука немає. Росіяни продовжують спроби інфільтрації, але жодного оточення українських підрозділів немає.

Російські дії залишаються хаотичними й неорганізованими. Епіцентром зусиль окупантів є Дегтярне – прикордонне село, де ворог уже давно намагається закріпитися, а далі просуватися до сусідніх населених пунктів: Землянки, Нескучного, Круглого, Піщаного. Там регулярно з'являється ворожа піхота.

Активні бої йдуть у селах Устинівка, Нискине, Водяне, Зарубинка. До Довжанки також можуть доходити окремі російські піхотні групи.

Водночас мова йде не про захоплення ключових пунктів — Великого Бурлука, Приколотного чи Білого Колодязя. Саме вони залишаються опорними точками української оборони на північному сході Харківщини.

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку – четвертий етап почався

Українські військові суттєво розчистили ділянку біля Лимана, хоча DeepState все ще показує російський виступ за річкою Чорний Жеребець. Західні ж оглядачі, на його думку, пишуть про іншу картину: росіян відкинули до річки, а ситуація там схиляється до стабілізації.

Все вказує на те, що українським військам вдалося відкинути росіян до річки Чорний Жеребець.

Водночас росіяни намагаються стабілізувати фронт і не допустити українських плацдармів за річкою. Окремі контрінфільтрації тривають у районі Ямполя та на сході від Лимана. Найбільш помітний український плацдарм, за його словами, є в районі Ямполівки.

Як відбувалась зачистка Шандриголового – дивіться відео:

Тим часом операція "Вівальді" вже фактично перейшла в четвертий етап, хоча офіційно про нього ще не повідомляють. Західні оглядачі пишуть, що росіян вдалося відкинути до річки Чорний Жеребець, а подальші бої точаться за утримання рубежу.

На думку західних аналітиків, найближчими місяцями війська третього армійського корпусу і угруповання "Центр" під командуванням генерала Білецького можуть активніше діяти на слов'янському напрямку. Мета — відкинути росіян від Миколаївки, повернути повний контроль над Рай-Олександрівкою і відсунути фронт від Слов’янська.

Наразі українські війська вже зайшли в центр Рай-Олександрівки, де тривають важкі бої. Саме вони визначать, чи зможе ворог наблизитися до околиць Слов'янська.

Костянтинівка і загальний стан фронту

У Костянтинівці росіяни намагаються накопичувати піхоту і просуватися флангом на захід від міста в напрямку Осикового, а українці стримують їх і проводять контратаки безпосередньо в місті.

Місцями перевага переходить до росіян через більшу кількість сил, але повного захоплення Костянтинівки немає.

Стратегічний план Михайла Драпатого

Команда головкома Драпатого підготувала, ймовірно, перший у своєму роді план війни для української армії. Документ, як стверджує "Українська правда", вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО і має визначити, що саме армія повинна зробити для збереження України і в які терміни.

План, розроблений командою Драпатого, порушує і дуже конкретні речі, зокрема, чи варто утримувати на першій лінії спостережні пункти, де військові фактично сидять по пів року без можливості вступити в бій.

Також у плані йдеться про децентралізацію управління військами, реорганізацію системи угруповань і надання більшої свободи командирам на місцях.

фото – Офіс президента України

Драпатий намагається перевести командирів на систему ситуаційної обізнаності Delta і вимагає практичного застосування цифрових рішень. Водночас Генштаб, за задумом, має зосередитися на резервах, стратегічному плануванні та міжнародній роботі, а командування об’єднаних сил — на безпосередньому управлінні бойовими діями.

Окрема тема — кадрова політика. Драпатий дуже активно проводить зміни в армії: частину офіцерів, полковників і бригадних генералів переводять у батальйон резерву, тобто фактично звільняють.

Ці деталі варто читати в повній версії матеріалу, а сам документ може стати важливим орієнтиром для подальшого ведення війни.

Огляд подій російсько-української війни на фронті 5 жовтня від Андрія Дрозди – дивіться відео: