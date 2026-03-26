Росія запускала півтори сотні БпЛА: скільки збили сили ППО

У ніч на 26 березня Росія атакувала Україну за допомогою 153 дронів. Більшість вдалося збили силам ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів змогли знешкодити сили ППО?

У ніч на 26 березня ворог атакував Україну за допомогою 153 ударних БпЛА типу "Шахед", Гербера, Італмас та інших. Їх запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, а також Гвардійське і Чауда, що у окупованому Криму.

З них близько 100 – "Шахеди".

Силам ППО вдалося збити або подавити 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.