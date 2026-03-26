26 березня, 08:08
Росія запускала півтори сотні БпЛА: скільки збили сили ППО
У ніч на 26 березня Росія атакувала Україну за допомогою 153 дронів. Більшість вдалося збили силам ППО.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також В небі над Україною знову літають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
Скільки дронів змогли знешкодити сили ППО?
У ніч на 26 березня ворог атакував Україну за допомогою 153 ударних БпЛА типу "Шахед", Гербера, Італмас та інших. Їх запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, а також Гвардійське і Чауда, що у окупованому Криму.
З них близько 100 – "Шахеди".
Силам ППО вдалося збити або подавити 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.