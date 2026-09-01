Росія запустила новий фейк про "обстріли" траси на Полтаву

Російська пропаганда запустила чергову ІПСО, намагаючись залякати українців нібито втратою безпеки в глибокому тилу. Для створення переконливої картини ворог використав ШІ.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Як працює ворожа схема

У мережі тиражують відео, на якому штучно створена постать у формі українського військовослужбовця скаржиться на нібито вільний обстріл російськими дронами траси на Полтаву за сотні кілометрів від лінії фронту.

Спеціалізовані сервіси перевірки контенту підтвердили, що ролик є цілковитою підробкою, створеною за допомогою технологій штучного інтелекту.

Для поширення дезінформації окупанти використали вже відпрацьований алгоритм. Спочатку фейковий запис оприлюднили через анонімний акаунт у TikTok, який маскується під "український військовий канал", після чого ролик активно підхопили та розтиражували російські пропагандистські Telegram-канали.

Цей відеозапис є частиною ворожої психологічної операції, спрямованої на формування хибного уявлення про вразливість українського тилу.

Головна мета російської дезінформаційної кампанії – посіяти паніку, створити ілюзію вогневого контролю загарбників над ключовими логістичними шляхами та підірвати моральний дух суспільства.

Водночас ворог продовжує шукати нові шляхи для реального тиску на логістику Силах оборони. Як вже повідомлялося на нашому сайті, у Росії з'явилась нова тактика використання дронів, за якої безпілотники застосовують як акустичні датчики вздовж автошляхів.