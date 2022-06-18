Дача Пригожина розташована поблизу палацу Володимира Путіна. Про це заявили російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Ще у 2016 році встановили, що земельна ділянка, на якій розташована дача, належить компанії "Турстатус". Однією з її власниць є дружина Пригожина Любов. Окрім того, їхні діти публікували світлини з геотегом цієї локації.
Станом на 2022 рік левова частка "Турстатус" належить Павлу – сину "кухаря Путіна".
Відповідно до російського законодавства, можна засекретити дані про майно деяких силовиків, федеральних суддів та деяких чиновників. Водночас Пригожин, який до того ж має судимість, не підлягає під жодну категорію.
"Вагнерівці" добувають золото в Африці
За даними New York Times, Росія продовжує використовувати найманців там, де не хоче залучати свої офіційні ресурси. Власне на цьому й спеціалізується Пригожин.
На території Африки вагнерівці почали діяти ще у 2017 році. Зокрема, мовиться про Лівію, Мозамбік, Центральноафриканську Республіку та Малі. Вагнерівців звинувачували у звірствах проти цивільного населення.
Також найманці ПВК "Вагнера" з'явилися у Судані. Тоді вагнерівці допомагали Омару Хасан аль-Баширу – президенту країни – втримати владу в руках.
Саме територія Судану стала для Росії "ключем в Африку". Вагнерівці там забезпечують інтереси країни-окупантки. Зокрема, добувають золото.
Росія поповнює свої золоті запаси. Саме їх Кремль активно використовує, аби притупити ефект економічних санкцій, які наклали на Росію через війну з Україною.
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