Дача Пригожина розташована поблизу палацу Володимира Путіна. Про це заявили російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зауважте У Бєлгород знову підвезли "бавовну": у небі росіяни бачать спалахи

Ще у 2016 році встановили, що земельна ділянка, на якій розташована дача, належить компанії "Турстатус". Однією з її власниць є дружина Пригожина Любов. Окрім того, їхні діти публікували світлини з геотегом цієї локації.

Станом на 2022 рік левова частка "Турстатус" належить Павлу – сину "кухаря Путіна".

Відповідно до російського законодавства, можна засекретити дані про майно деяких силовиків, федеральних суддів та деяких чиновників. Водночас Пригожин, який до того ж має судимість, не підлягає під жодну категорію.

Зауважте! Пригожина судили за крадіжки, шахрайство та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. "Кухарем Путіна" Пригожина називають через те, що він організовував кремлівські обіди. Окрім того, він спонсорує ПВК "Вагнера".

"Вагнерівці" добувають золото в Африці

За даними New York Times, Росія продовжує використовувати найманців там, де не хоче залучати свої офіційні ресурси. Власне на цьому й спеціалізується Пригожин.

На території Африки вагнерівці почали діяти ще у 2017 році. Зокрема, мовиться про Лівію, Мозамбік, Центральноафриканську Республіку та Малі. Вагнерівців звинувачували у звірствах проти цивільного населення.

Також найманці ПВК "Вагнера" з'явилися у Судані. Тоді вагнерівці допомагали Омару Хасан аль-Баширу – президенту країни – втримати владу в руках.

Саме територія Судану стала для Росії "ключем в Африку". Вагнерівці там забезпечують інтереси країни-окупантки. Зокрема, добувають золото.

Росія поповнює свої золоті запаси. Саме їх Кремль активно використовує, аби притупити ефект економічних санкцій, які наклали на Росію через війну з Україною.

Важливо! Пригожин також перебуває під санкціями. Ба більше, Штати обіцяють винагороду в розмірі 250 тисяч доларів за допомогу в його затриманні.

Зауважте – на патріарха Кирила наклали санкції: дивіться відео