Кремль включив "історію" окупованих територій України до шкільних підручників, – ЗМІ

Міністерство освіти Росії затвердило нові підручники "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія" для учнів 5 – 7 класів. Їх включили до федерального переліку рекомендованої навчальної літератури.

Ці підручники планують використовувати у школах на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повдіомляє центр прав людини ZMINA.

Як Росія переписує історію окупованих територій?

У підручниках історію українських регіонів подають через російський імперський наратив. Зокрема, дітям розповідатимуть про "Русский мир", "відновлення історичної справедливості», "спільну історію" та "інтеграцію регіону до складу Росії".

Події після 2014 року та російська окупація також описуються не як війна і захоплення українських територій, а як нібито їхнє "повернення" до Росії.

Російський міністр освіти Сергій Кравцов називає підручник "об'єктивним" і стверджує, що він містить "реальну інформацію".

За його словами, видання має стати обов'язковим у школах так званих "нових регіонів".

Правозахисники та представники української розвідки вважають такі освітні програми частиною політики примусового перевиховання українських дітей.

Через школу Росія намагається зруйнувати їхній зв'язок з Україною та сформувати лояльність до держави-окупанта.

Фактично Москва переводить переписування історії окупованих територій на федеральний рівень. Відтепер це не окремі місцеві ініціативи, а централізована програма, яку планують запровадити в школах з 1 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що фонд "Русский мир", створений за указом Володимира Путіна, передав книги та навчальне обладнання школам Сербії, Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині та Тунісу. Серед подарованих видань є книга "Про Росію та росіян", у якій позитивно описують правління Путіна та російську політику. Анексію Криму у 2014 році автори називають "поверненням" півострова до Росії та стверджують, що кримчани нібито самі вирішили залишити Україну.