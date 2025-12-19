Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини: є багато загиблих і поранених

Окупанти не припиняють терор Одещини. Увечері 19 грудня Росія знову вдарила по портах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера.

Що відомо про удар по Одесі 19 грудня?

Глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що в місті постійно тривога, тож робота оперативних та екстрених служб ускладнена.

Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці,

– написав він.

За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 15 зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Увечері цього дня Повітряні сили інформували, що для Одещини є загроза через швидкісні цілі та дрони. Зокрема, в Одесі чули вибухи.

Яка ситуація в Одесі та на Одещині зараз?

Росіяни позбавили одеситів світла, тепла та води, а також жителів деяких міст області.