Естонія має намір закупити морські радари, засоби зв'язку та міни. Такі кроки влада країни аргументує збільшенням активності Росії в Балтійському регіоні.

Росія нарощує активність у Балтійському регіоні

За словами міністра оборони Естонії Юрі Луйка, російське військове керівництво в березні заявило про намір скоротити кількість навчань. Так вони мали намір завадити спалаху епідемії коронавірусу. Але цю обіцянку Кремль так і не виконав. Про це пише естонське видання ERR.

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Російські навчання тривають. І в нашому регіоні, і ось восени пройдуть масштабні навчання "Кавказ", де візьмуть участь 150 тисяч військових. Частина навчань "Кавказ" зачіпає і наш Західний округ, і війська Західного округу РФ. Війська цього округу передислоковано на південь для участі в навчаннях "Кавказ",

– наголосив естонський міністр.

Російські літаки постійно порушують загальноприйняті правила

Щодо активності російських військ в регіоні, то передусім мовиться про повітряні маневри, каже Луйк.

За його словами, літаки НАТО постійно вилітають на перехоплення російських, тому що росіяни літають без льотного плану та включеного транспондера. Тобто, цивільні радари їх не бачать. Хоча ще навесні у Кремлі дали обіцянку дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки в повітрі.

"Нічого з того, про що в березні росіяни гордо заявляли, не реалізувано. Можна сказати, що це була звичайна пропаганда", – зауважив Луйк.

Активізувалися і російські морські навчання в Балтійському морі

Естонський посадовець підкреслив, зокрема, після військового параду в Санкт-Петербурзі кораблі провели потужні навчання. Зрештою Швеції навіть довелося привести свої війська в стан підвищеної боєготовності.

Тому, щоб мати уявлення, що відбувається на морській території округу, Естонія планує закупити два морських радари, системи зв'язку та навіть морські міни.

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Найбільше тривогу викликає те, що Росія в навчаннях використовує три великих десантних кораблі, які здатні доставити цілий десантний батальйон туди, куди Росія захоче. Тому переміщення таких кораблів у Балтійському морі викликає велику тривогу,

– констатував Луйк.