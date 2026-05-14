Росія планує збільшити чисельність підрозділів БпЛА до 168 тисяч: "Мадяр" розкрив задум ворога

Росія стрімко розширює свої підрозділи безпілотних систем та адаптується до війни дронів. Лише за останні чотири місяці чисельність військових, залучених до роботи з БпЛА, зросла на 28 тисяч, а до кінця року Росія може збільшити цей показник до 168 тисяч осіб.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю "Українській правді".

Як Росія нарощує підрозділи БпЛА?

За словами Роберта Бровді, якщо на початку року до виконання безпілотних завдань у російській армії були залучені близько 86 тисяч військових, то станом на травень їхня кількість уже зросла до 114 тисяч.

Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці,

– пояснив він.

Тепер Росія планує довести чисельність підрозділів безпілотних систем до 168 тисяч військових до кінця року.

За оцінкою військового, у найбільш амбітних сценаріях цей показник може сягнути навіть 200 тисяч, хоча наразі реалістичнішою виглядає саме цифра у 168 тисяч.

"Мадяр" також зазначив, що російська армія значною мірою копіює модель українських Сил безпілотних систем. За словами Бровді, хоча Росія має певні власні напрацювання, у більшості випадків вона намагається переймати або відтворювати українські рішення та вже готові підходи.

Наразі росіяни формують окреме угруповання Сил безпілотних систем, до якого увійде більшість дронових підрозділів російської армії.

Чи можна ними керувати дистанційно централізовано? Ні. Але піднявши рівень командування по тим угрупованням до рівня заступника начальника Генерального штабу ворожої армії, вони спилять з російського бюджету мільйони карбованців чи рублів, з котрих частину вкрадуть, а частину направлять на централізоване виробництво засобів,

– розповів "Мадяр" в інтерв'ю.

Як наслідок, кількість безпілотників на фронті збільшується.

Нагадаємо, російська влада також активно вербує студентів та молодь до підрозділів безпілотних систем. Пропаганда подає це як "сучасну та перспективну" спеціалізацію – із технологічним іміджем та обіцянками "воювати з планшета".

Однак далеко не всі російські новобранці дійсно залишаються в підрозділах БпЛА. Як повідомляє партизанський рух "Атеш", російське командування вже практикує перекидання особового складу з технічних структур у піхоту – тобто фактично на штурми.

Зокрема, таку практику зафіксували у 50-й окремій бригаді безпілотних систем "Варяг", куди зараз активно набирають новобранців.

Втрати росіян перевищують поповнення

На початку травня Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що російська армія вже п'ятий місяць поспіль втрачає більше живої сили, ніж доукомплектовує. Це напряму знижує здатність ворога вести інтенсивні бойові дії.

За його даними, з грудня 2025 року до квітня 2026 року російську армію поповнили 148,4 тисячі мобілізованих та контрактників.

33,0 тисяч – грудень 2025,

20,2 тисячі – січень 2026,

25,4 тисячі – лютий 2026,

34,6 тисячі – березень 2026,

35,2 тисячі – квітень 2026.

Водночас лише від ударів дронами ворог за той же період втратив понад 156 тисяч військових.