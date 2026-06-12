Путін стягує 110-тисячну армію біля кордонів НАТО і будує бази: ISW оцінило загрозу для Європи

Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, створюючи нові та розширюючи наявні бази. Утім, навряд чи Москва буде готова до проведення масштабних наземних операцій найближчим часом.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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До яких дій вдається Росія?

Західні ЗМІ з посиланням на супутникові кадри повідомили про будівництво та розширення російських баз поблизу кордонів країн Північної Європи і Балтії. Це може свідчити про підготовку Росії до можливого конфлікту з НАТО.

За даними ISW, колишній офіцер фінської розвідки Марко Еклунд повідомив про те, що російське командування найближчим часом планує розмістити вздовж північного кордону з НАТО орієнтовно 115 тисяч своїх військовослужбовців.

За його словами, Росія вже будує нову військову базу в районі Нової Вільги поблизу Петрозаводська, приблизно за 190 кілометрів від кордону з Фінляндією. На відповідному об'єкті можуть розмістити від 4 до 6 тисяч військових.

Крім вищезгаданого, головнокомандувач Сил оборони Фінляндії Пасі Валікамі також своєю чергою повідомив, що фінська сторона теж вже очікує розгортання до 80 тисяч російських військових поблизу спільного кордону країн.

Російське командування передислокує деякі частини 44-го армійського корпусу, окрім командного пункту, до Республіки Карелія. Елементи командного пункту наразі розміщені в Лузі, Ленінградська область, і чекають на переміщення до Петрозаводська, коли Росія завершить будівництво баз,

– ідеться у публікації.

Російські військові блогери повідомляли, що у Печензі Мурманської області приблизно за 11 кілометрів від кордону з Фінляндією, триває модернізації щонайменше 19 казарм, а також складів та іншої військової інфраструктури.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, Росія розширює базу морської піхоти та збільшує кількість бронетехніки та десантних кораблів у районі Балтійська, розташованого у Калінінградській області країни-агресорки.

Які наслідки це може мати для Європи?

В ISW вважають, що Росія розбудовує військову інфраструктуру з розрахунком на можливі майбутні операції проти НАТО. Утім, наразі масштабне наземне вторгнення є малоймовірним, оскільки основні сили зосереджені в Україні.

Однак створення цих баз підтримає зусилля Росії щодо швидшого проєктування сил проти НАТО після завершення активних бойових дій в Україні. НАТО має бути готове стримувати та, за необхідності, долати російську загрозу своїм кордонам відносно швидко після завершення бойових дій в Україні,

– резюмували аналітики.

До речі, США водночас планують значно скоротити кількість літаків та військових кораблів, розміщених у Європі та залучених до підтримки операцій НАТО у рамках перегляду американської присутності на континенті.