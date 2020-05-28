Росія збирається будувати "Північний потік-2" попри санкції США

У Росії заявили, що нові штрафні санкції США не змусять Кремль зупинити будівництво "Північного потоку-2". Проте, зазначили у Москві, ставлення до обмежень у них – вкрай негативне.

Санкції – несправедливі, – Кремль Відповідну заяву оприлюднив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє "Європейська правда". До теми Припиніть годувати звіра: США розкритикували Німеччину через "Північний потік-2" Щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися. Наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим, як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву,

– зазначив Пєсков. Що відомо про нові санкції США Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл повідомив, що США готує нові санкції щодо будівництва "Північного потоку-2".

повідомив, що США готує нові санкції щодо будівництва "Північного потоку-2". Законопроєкт начебто можуть підтримати вже найближчим часом, адже ініціатива знайшла схвалення представників усіх політичних сил.

Про що саме мовиться – наразі невідомо. Припускають, що санкції стосуватимуться компаній, які обслуговують газопровід або тих, які прийматимуть газ з Росії. Коротко про "Північний потік-2" "Північний потік-2" – це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

– це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Наразі "Північний потік-2" побудований на 93% . У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.

Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.

Для закінчення будівництва хочуть задіяти "Академік Черський" . На початку травня 2020 року судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.

. На початку травня 2020 року судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран. 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік – 2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.