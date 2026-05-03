Росіяни готуються: експерт розкрив, що приховує нетипова атака дронів на Київщину

Ворог 2 травня здійснив атаку дронами на Київщину. Однак радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" відзначив її особливість – Росія масово запустила безпілотник-імітатор "Пародія", який мав на меті відвертати увагу української ППО. Це може свідчити про застосування певної тактики ворога.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив у розмові з 24 Каналом, що атаку 2 травня потрібно розглядати у комплексі з іншими діями росіян, а не відокремлено. Також Володимир Зеленський повідомив, що Росія впродовж останнього тижня значно посилила інтенсивність ударів по Україні, застосувавши приблизно 1600 ударних безпілотників, майже 1100 керованих авіаційних бомб і кілька ракет.

У чому особливість атаки 2 травня?

Лакійчук підкреслив, що росіяни намагаються змінити тактику масованих ударів. Вони здійснювали нічні атаки, комбіновані, швидкі, ракетно-дронові. Залучалися усі засоби ураження – від балістики, крилатих ракет до різного типу дронів, аби перенавантажити українську протиповітряну оборону. Також окупанти відпрацьовували несподівані точкові удари.

Важливо! За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова "Флеша", під час російської атаки по Київській області 2 травня росіяни використали після певної перерви не типові БпЛА – дрони-імітатори "Пародія". Рух цих засобів, які десятками кружляли над Київщиною, супроводжувався дивними звуками. Їхнє завдання, як пояснив "Флеш", відвертати увагу протиповітряної оборони України.



Він додав, що ворог постійно випробовує нові тактики повітряних атак на нашу країну. Також радник міністра оборони зазначив, що була підозра про застосування росіянами копії українських дронів, але ця інформація не підтвердилась.

Росіяни намагаються комбінувати, ускладнювати характер своїх дій. Масштабному удару можуть передувати такі хвилі загострення. Це дуже схоже, як пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", на певну розвідку боями.

Очевидно, що ворог здійснює підготовку до масштабного удару. Буде він до 9 травня чи саме 9 травня – невідомо. Тому що Володимир Путін з одного боку розповідає про перемир'я для того, щоб провести парад на Червоній площі. А з іншого – готує сили і засоби до масованого удару по Україні,

– зауважив Павло Лакійчук.

Він припустив, що не можна передбачити дії очільника Кремля, але треба бути готовими до гіршого варіанту. Лакійчук зауважив, що ворог днями може здійснити масову атаку, адже розвідку боєм він вже провів.

Що відомо про атаку на Україну?

Під ударами росіян опинився, зокрема Київ, де ввечері 2 травня пролунали чотири повітряні тривоги та чули вибухи. Також рух дронів було зафіксовано, зокрема, у Бориспільському та Броварському районах.

Ворог атакував двічі безпілотниками маршрутні автобуси у Дніпровському району Херсона. Внаслідок ударів загинули двоє людей – комунальник та жінка, ще дев'ять людей постраждали.

Також у Миколаєві через удар "Шахедів" у частині міста виникли перебої з електропостачанням.

У Харкові під час атаки противник вдарив по автозаправній станції у Холодногірському районі, а також у житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Крім того, дрони влучили у дві автозаправні станції у Новобарівському та Основ'янському районах. Внаслідок атаки є постраждалі.

Політолог Валерій Димов припустив, чи може Росія атакувати нашу країну на 9 травня, коли у Москві традиційно проходить парад. Він нагадав, що росіяни вже застосовували ракету "Орешник", але не досягли бажаного результату. Однак наразі, на його думку, окупанти навряд чи ризикнуть використати потужну зброю, хоча й "цього хочуть". Також вони могли б вдарити по українській енергетиці, але зараз вже не зима, тому ефекту, до якого призвели їхні удари у холоди, зараз не буде.