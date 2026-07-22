Більше жодних територій: Путін посилив умови для миру в Україні, – Bloomberg

Питання припинення війни знову упирається в території та умови Кремля. Нові сигнали з Москви лише підсилюють сумніви щодо швидкого миру.

Як повідомляє Bloomberg, у Кремлі дедалі жорсткіше окреслюють свої умови щодо завершення війни. Джерела агентства, наближені до російської влади, кажуть, що Москва паралельно готується до затяжного протистояння та не відмовляється від планів тиску на фронті.

Чому Росія більше не згодна повернути частину окупованих територій?

За даними співрозмовників видання, Росія більше не готова повертати Україні частину окупованих територій у межах будь-якої мирної домовленості.

Путін нібито відмовився від територіальних поступок, оскільки США нібито зрадили домовленості, досягнуті під час його саміту з Трампом на Алясці. Водночас у Вашингтоні заперечують, що на тій зустрічі була досягнута будь-яка угода про припинення війни.

Попри це, представники Кремля продовжують просувати власну версію так званої угоди в дусі Анкориджа. За їхніми словами, вона нібито передбачала тиск на Україну з вимогою віддати території на сході Донецької області в обмін на повернення Росією окупованих районів півночі Сумської та північного сходу Харківської областей.

Дві особи, наближені до Кремля, також заявили, що Москва готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне своєї мети – захоплення всієї Донецької області.

Один зі співрозмовників додав, що міноборони Росії запевнило президента в здатності встановити повний контроль над регіоном до кінця року.

Втім, багато представників російських збройних сил вважають цей графік нереалістичним і переконані, що контроль над Донецькою областю вдасться встановити лише у 2027 році.

Зауважимо, що позиція Кремля стала жорсткішою на тлі посилення українських ударів углиб території Росії, зокрема по Москві. Ці атаки пошкодили нафтопереробні заводи та спричинили дефіцит пального. Додатковим фактором стала підтримка Трампом нового законопроєкту про санкції, ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом. Документ передбачає запровадження мит до 100% проти п'яти найбільших покупців російських нафти й газу.

Як ми писали раніше, Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню між Україною та Росією можливе, але Росія не демонструє готовності до такого кроку.

За даними Financial Times, Москва не планує вести змістовні переговори про завершення війни щонайменше до лютого 2027 року.