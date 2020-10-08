В анексованому Криму російські окупанти знімали пропагандистський фільм "Пальміра" про Сирію. Вони вирішили, що пейзажі півострова згодяться їм для стрічки.

Через зйомки фільму російська адміністрація у Криму навіть вводила обмеження на рух транспорту по дорозі Судак – Мигдальне – Сонячна долина до урочища Бугаз. Воно діяло з 19 вересня по 6 жовтня. Про це пишуть "Крим. Реалії".

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Зйомки були у Криму. Зараз вони вже не відбуваються,

– розповів оператор стрічки Морад Абдель-Фаттах.

За його словами, загалом зйомки фільму ще тривають, наразі йде підготовка до нового етапу.

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В основі сюжету картини – розповідь про розмінування сирійського міста перед виступом оркестру російського диригента Валерія Гергієва. До слова, Гергієв свого часу підтримав окупацію Криму Росією.

Так, стрічка розповідає про російських саперів, які нібито готували Пальміру до проведення цього концерту.

"Ми побачимо двох героїв. Один з них вважав, що в житті все буває, крім щасливого кохання і випадкової смерті. А інший вірив, що все навпаки", – йдеться в синопсисі картини.

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