Російські окупанти знімали у Криму фільм про Сирію: подробиці та фото
В анексованому Криму російські окупанти знімали пропагандистський фільм "Пальміра" про Сирію. Вони вирішили, що пейзажі півострова згодяться їм для стрічки.
Через зйомки фільму російська адміністрація у Криму навіть вводила обмеження на рух транспорту по дорозі Судак – Мигдальне – Сонячна долина до урочища Бугаз. Воно діяло з 19 вересня по 6 жовтня. Про це пишуть "Крим. Реалії".
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Зйомки були у Криму. Зараз вони вже не відбуваються,
– розповів оператор стрічки Морад Абдель-Фаттах.
За його словами, загалом зйомки фільму ще тривають, наразі йде підготовка до нового етапу.
Що відомо про російський пропагандистський фільм "Пальміра" про Сирію
В основі сюжету картини – розповідь про розмінування сирійського міста перед виступом оркестру російського диригента Валерія Гергієва. До слова, Гергієв свого часу підтримав окупацію Криму Росією.
Так, стрічка розповідає про російських саперів, які нібито готували Пальміру до проведення цього концерту.
"Ми побачимо двох героїв. Один з них вважав, що в житті все буває, крім щасливого кохання і випадкової смерті. А інший вірив, що все навпаки", – йдеться в синопсисі картини.
Що насправді Росія робить в Сирії
- Росія влаштувала інтервенцію в Сирію ще у 2011 році, але відкрито почала передати туди свої військові загони у 2015 році. У громадянській війні між повстанцями та урядом диктатора Башара аль-Асада Росія підтримує останнього.
- Безчинство, яке скоює РФ у Сирії засуджує весь цивілізований світ. А це – і рішення про введення військ, і бомбардування сирійських міст, і приховання інформації про підготовку уряду Асада до низки хімічних атак. У міжнародних звітах Росію називають винуватицею загибелі тисячі мирних жителів Сирії.
- У звіті Ради ООН з прав людини за 2020 рік вперше безпосередньо покладена відповідальність на ВПС Росії за напади на цивільні об'єкти. В ООН назвали це "військовим злочином" з посиланням на великі факти про вибухи притулку для біженців у Хаасі та на ринку в Маарат аль-Нуман влітку 2019 року.
- Власне, зйомки фільму про Сирію в анексованому Криму є черговою цинічною витівкою Росії перед міжнародною спільнотою.