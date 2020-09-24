Артилеристи 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ брали активну участь у бойових діях у Сирії. Відомо щонайменше про одного загиблого офіцера, чий слід привів до десятків інших солдат, які таємно беруть участь у сухопутній операції.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm по фото і записах в альбомах російських солдатів встановила хронологію відбуття підрозділу в Сирію, місця базування і позиції, які артилеристи могли використовувати для провокації, імітуючи удари по сирійських повстанцях з території Туреччини. Більше – читайте на 24 каналі.

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Росія приховувала інформацію про свій "вантаж-200"

31 січня 2017 волонтери InformNapalm опублікували OSINT-розслідування про вбитого у червні 2016 року під Пальмірою російського капітана артилерії Марата Ахметшина. Тільки після цієї публікації інформацію підхопили російські ЗМІ – і фотографія Марата зі значком Героя Росії обійшла пабліки соціальних мереж.

Через кілька місяців вдалося з'ясувати, чому російське командування старанно намагалося приховати інформацію про свій "вантаж-200".

Тільки після розголосу російські пропагандисти швидко зліпили історію, начебто Марат, як начальник розвідки штабу гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону, "сам відбив атаку двохсот іділівців".



Світлина військового з РФ Марата Ахметшина на дошці пошани / Фото InformNapalm

Цю спробу героїзації вбитого артилериста ми оцінюємо скептично. Нас зацікавило, хто був поряд з убитим? Адже в таємній сухопутній операції російські "воєнні радники" в Сирії надто часто гинуть на передовій, іноді навіть залишають склади зі зброєю.

Ми роздивилися меморіальну дошку Марата. На ній сказано, що з 2015 року він служив у 9-й ОМСБр ЗС РФ, яка згодом, у 2016 році, увійшла до складу 3-ї мотострілецької дивізії. Під час аналізу соціальних профілів товаришів по службі Ахметшина нам вдалося знайти багато фактів участі артилерійського підрозділу безпосередньо у бойових діях у Сирії.

Ми знайшли спільне фото, на якому зафіксовано 65 російських військовослужбовців у Сирії. На фото є також Марат Ахметшин.



Російські військові в Сирії / Фото InformNapalm

Про сирійське відрядження свідчать не тільки фотографії, а й вірші одного з контрактників, який чітко описав цілі й завдання перебування його підрозділу в Сирії.

На основі цих документів і фотографій волонтери InformNapalm встановили хронологію подій.

Сирійське відрядження російських військових: деталі

Відрядження російських артилеристів почалося після тримісячної підготовки на полігоні в Московській області на початку 2016 року.

Спочатку їх всіх літаком перекинули на авіабазу Хмеймім. Потім базою дислокації артилеристів стала будівля в Бейт Аван в провінції Алеппо. Фото з вказівкою на мінарет є в альбомі одного з військовослужбовців.

Місцеві координаційні комітети Сирії періодично говорили про загони "бойовиків-ісламістів", які начебто засіли в горах на півночі провінції і завдавали мінометних ударів по позиціях урядової армії САР на околиці населеного пункту Бейт Аван.

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Гармати Мста-Б, на фоні яких фотографувалися військовослужбовці 3-ї мотострілецької дивізії, розташовані тут же неподалік. Фото вдалося прив'язати до місцевості та ідентифікувати його геолокацію.

Стрілка на мапі вказує напрямок ствола гармати. Максимальна дальність стрільби уламково-фугасним снарядом – 24 700 метрів.



Волонтери встановили геолокацію військових з РФ у Сирії / Фото InformNapalm

Це свідчить, що російські військовослужбовці з цієї позиції могли обстрілювати сирійських повстанців, імітуючи обстріли з території Туреччини.

Відмітилися російські артилеристи й на турецько-сирійському кордоні на висоті, відомій як "висота 45" чи "Пагорб Шахідів". На супутниковому знімку за 16 квітня 2016 року чітко видно армійські вантажівки та гаубиці росіян Мста-Б.

Саме військовослужбовці артилерійського підрозділу сфотографувалися на автомобілі КАМАЗ з малогабаритним передавачем перешкод. Кінцевою точкою стала Пальміра, де загинув Марат Ахметшин.



Військовослужбовці артилерійського підрозділу / Фото InformNapalm

Активна фаза зіткнень припала на початок травня. Мінометні обслуги бойовиків працювали цілодобово. Поступово артилеристи зайняли позиції аеродрому, просуваючись вглиб Пальміри.

Стільки свідків, але жоден військовослужбовець у стрічці свого соціального профілю не обмовився про те, за яких обставин загинув Марат Ахметшин. Тільки з моменту розголошення і публікації новини в російських ЗМІ почали з'являтися скорботні дописи.

Мовчання контрактників купили за металеві брязкальця і посвідчення ветерана бойових дій. А розповісти вони, очевидно, могли б багато.

То як при такій чисельності підрозділу Марат раптом опинився "один проти двохсот іділівців"? Мабуть, більш ймовірно, що його все-таки кинули і втекли свої ж товариші по службі.