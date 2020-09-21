Команда міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm дізналася, як російська воєнна техніка вливається в ряди так званої народної міліції ЛНР, а російські військовослужбовці отримують статус ветеранів після "відрядження" на Донбас.

На сайті російського "Першого каналу" можна знайти телерепортаж від 1 лютого 2013 року під назвою "У Чеченській Республіці проходять навчання єдиної гірської мотострілецької бригади". Деталі – у новому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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У ньому розповідалось про 8-му гірську бригаду Південного воєнного округу Збройних сил РФ, яка постійно дислокувалась в Чечні, і про навчання на полігоні "Дар'ял" у Північній Осетії.



Телерепортаж на сайті російського "Першого каналу" / Скриншот з відео

У репортажі фігурували багатоцільові легкоброньовані транспортери, на яких можна помітити тактичні знаки 8-ої гірської бригади – вписаний у квадрат білий круг.

Також на ютубі є відеоролик від 15 березня 2015 року із заголовком "У Новопавлівську проведені заняття з особовим складом 2-го мотострілецької батальйону" від так званого інформаційно-аналітичного агентства "Південний Схід". На 7 хвилині цього відео промайнув модернізований бронетранспортер із кулеметом "Утьос" з такими самими тактичними знаками згаданої вище 8-ої гірської бригади.



Модернізований бронетранспортер із кулеметом "Утьос" / Скриншот з відео

А на відео навчань "Народної міліції ЛНР" засвітилася й інша російська воєнна техніка, зокрема, БМП із зафарбованими бортовими номерами.

Підтвердження тактичного знаку 8-ої бригади

Профілі військовослужбовців воєнного об'єднання з Чечні у соцмережі "ВКонтакті" можуть підтвердити тактичний знак 8-ої бригади. На фотографіях також виявлено техніку з подібними знаками.

Наприклад у профілі військовослужбовця 8-ої гірської бригади Сергія Чайникова немає відвертих фотографій з Донбасу. Проте низка фото, завантажених 4–5 жовтня 2014 року, мають очевидні ознаки того, що вони зроблені не в Чечні.



Профіль військовослужбовця Сергія Чайникова / Скриншот з відео



Ймовірніше, фотографували під час "ростовсько-українського відрядження" – на це вказують некавказький ландшафт і польові умови, скупчення техніки та озброєння, закрите обличчя і нестатутна форма одягу.



Некавказький ландшафт і польові умови на фото / Скриншот з відео

"Ветеранське посвідчення"

Було виявлено й інші цікаві фотографії, зокрема, копії кількох документів і коментарі до них. Найбільше привернуло увагу "ветеранське посвідчення", завантажене 6 травня 2015 року.

Документ видало МО РФ 24 листопада 2014 року за підписом керівника управління кадрами Південного воєнного округу генерал-майора Паневчика.



Документ МО РФ 24 листопада 2014 року ​/ Скриншот з відео



Цікавим є коментар Сергія Чайникова про те, що він нещодавно повернувся з бойового завдання – і раніше ветеранством похвалитися не міг.



Фото мають очевидні ознаки того, що вони зроблені не в Чечні / Скриншот з відео

Беручи до уваги ці дані, а також раніше отриману інформацію про участь 8-ої бригади в боях на Донбасі, можна сміливо стверджувати, що російська воєнна техніка і, зокрема, бронетранспортери 8-ої гірської бригади, стоять на озброєнні так званого 2-го мотострілкового батальйону "народної міліції ЛНР".

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Ну а російський контрактник цієї ж бригади Сергій Чайников – "ветеран" російської воєнної авантюри в Україні. 8-ма окрема мотострілецька гірська бригада не раз фіксувалася в контексті "ростовсько-українського відрядження".