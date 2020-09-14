На Донбасі викрили ще одного "героя" безславної війни 2014 року, російського громадянина грузинського походження Зазі Хасія. І в кращих традиціях російських бойовиків – докази вчергове злили в мережу.

Більша частина OSINT-розслідувань міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm ґрунтується на первинній інформації, наданій нашими читачами – українцями, грузинами, білорусами, які діляться з нами цікавими матеріалами. Сьогоднішня публікація не виняток. Про нового "Багратіона" і гордість Росії, що підняв зброю на братній народ – в новому випуску InformNapalm на 24 каналі.

До слова Пес з Горлівки здав російського розвідника: фото фатального проколу бойовиків

У соцмережі "Вконтакті" в одному з віртуальних об'єднань грузинської діаспори Москви 23 лютого 2017 року було опубліковано допис, присвячений "Дню захисника Вітчизни" з тегами "грузини", "23 лютого".

З-поміж 6 фотографій "захисників" найбільшу увагу привернула фотографія з озброєним бойовиком у маскувальному халаті й береті, з розвантажувальним жилетом і автоматом, за спиною у нього видніється танк Т-64.



Російський військовий / Фото InformNapalm

Що треба знати про Т-64

Причин, що спонукали нас детальніше вивчити це фото, було кілька. Передусім це, звісно, нестатутний зовнішній вигляд "захисника" РФ, якому більш підійшло б амплуа найманця-бойовика так званої "Новоросії", і, звісно, танк Т-64.

Довідка. Танки Т-64 стоять на озброєнні ЗСУ і активно використовувались російсько-терористичними військами на початковому етапі конфлікту на Донбасі.

Причина банальна – замаскувати російську присутність і видати всю техніку, яку перекидали з РФ, за трофеї, захоплені "бунтівними шахтарями" в українських військових.

Справді, кілька таких машин захопили у ЗСУ. Але так само достеменно відомо, що велику кількість Т-64 постачали на Схід України з Росії, де сотні цих танків законсервовані на базах зберігання. Через певний час в арсеналі бойовиків почали з'являтися Т-72, а також інше російське озброєння і техніка, які видати за трофей вже не вдалося.

За оцінками воєнних експертів, які консультують InformNapalm, на фотографії, найімовірніше, танк, захоплений у ЗСУ, про що свідчить специфічне розфарбування цієї машини. Але машини цього типу також перекидали і з Росії. У будь-якому разі, фотографія бойовика на фоні Т-64 – з Донбасу.



Танк Т-64 / Фото InformNapalm

З допомогою ресурсу lostarmour вдалося виявити фотографію саме цього танка, на фоні якого позує вищезгаданий бойовик у маскхалаті.

Ба більше, у фотопідбірці ресурсу знайшли знімок Т-64, на броні якого сидять двоє бойовиків, один із них – головний фігурант нашого OSINT-розслідування. Фото зроблене на тому самому місці, що й опубліковане в грузинському пабліку.



Бойовики на броні Т-64 / Фото InformNapalm

Згідно з записами lostarmour, перша фіксація цього танка датована 16 червня 2014 року в районі Металіст Луганської області.

За цими даними, танк, який був у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді ЗСУ, захопив так званий "луганський батальйон "Заря" і надалі він був на службі так званій "армії південного сходу".

Хасія Заза Тарієлович

З танком розібралися, повернімося до бойовика. На фото з ним позначено нікнейм zaza___18. Хоч бойовик, який позує, у соціальних мережах був дуже обережним, ідентифікувати його було неважко.



Хасія Заза / Фото InformNapalm

Формат фотографії говорить про те, що вона з мережі Інстаграм. Нехитрими комбінаціями з використанням низки пошукових систем вдалося встановити не тільки особу об'єкта дослідження, але й зібрати на нього великий обсяг встановлених даних.

Хасія Заза Тарієлович – дата народження 18 грудня 1992 року. Справжній москвич, про що свідчить запис у базі даних телефонного довідника столиці росії за 2010 рік Родом із регіону Самегрело Грузії.

Першоджерелом фотографій Зази Хасії на фоні танка Т-64 є Інстаграм, знімок завантажено 10 квітня 2015 року.

Вивчивши сторінки родичів нашого фігуранта, у фотоальбомі його тітки ми знайшли іншу фотографію Зази Хасії, завантажену у січні 2015 року, яка, як і перша, свідчить про його перебування на Донбасі. На фото Хасія позує у тому самому маскувальному халаті, що й на попередньому знімку.



Фото з соцмереж тітки бойовика / Фото InformNapalm

Нова помічена деталь – нарукавна нашивка у вигляді георгіївської стрічки та нагородний хрест, який найбільше схожий на так званий нагородний Хрест "За заслуги перед казачєством Росії".

Сторінки Зази Хасії також виявили і в інших соціальних мережах. Найбільш інформативна сторінка VK, де він фігурує під іменем Міша Дочія. Тут є дата народження – 18 грудня, та вказана військова частина, в якій він проходив строкову службу в 2012 – 2013 роках.



Заза Хасія у Вконтакте фігурує як Міша Дочія / Фото InformNapalm

Хоч Заза Хасія (або Міша Дочія, як він себе називає) у соцмережах обережний і вибудувати ланцюжок його послужного списку неможливо, аналізуючи фотографії 2014 року, можна дещо припустити.

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Наприклад, що одразу після закінчення строкової служби у 2013 році він підписав контракт на службу в ЗС РФ, найімовірніше, у розвідпідрозділі 9-ї ОМСБр в Муліно, звідки у складі підрозділу, або як окремий "відпускник" був направлений на Донбас.

На це непрямо вказує вітальний слайд 23 лютого за 2014 рік зі згадкою "кубанки" – це така низька папаха кубанських казаків, яку часто використовували на початковому етапі конфлікту на Донбасі російські військові для маскування, а також фотографія парочки бойовиків зі спини, явно зі Сходу України.



Бойовики на Сході України / Фото InformNapalm

У зв'язку з цим доречно згадати інформацію волонтерів нашої спільноти за 2014 рік, у якій 9-а ОМСБр і її розвідпідрозділ, а також солдати цієї бригади, що потрапили в полон, фігурували на початковій фазі російської агресії проти України.

Хай там як, впевнено можна сказати, що Заза Хасія в 2014 році як "захисник російського світу" перебував на Донбасі. І не так важливо, чи був він на той час кадровим військовим російської армії, чи поїхав туди як "солдат удачі" – найманець "батальйону Заря" чи іншого НЗФ.