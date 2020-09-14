Останнім часом українські політики часто розповідають про віроломний напад росіян саме 24 серпня. Може й справді саме в цей день регулярні російські підрозділи почали гамузом переходити кордон і вступати в бойові зіткнення з українцями. Проте перших російських кадрових військових зафіксували в Україні значно раніше.

З якого числа російські військові підрозділи перебувають в Україні – дізнайтесь в новому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Одним з перших офіційно загиблих був Армен Давоян, про це повідомили на сайті "Дождь", хоч взагалі-то цей сайт дуже неохоче повідомляє про загиблих російських військових. Про його смерть стало відомо 14 липня 2014 року.

Давоян служив у розвідувальному батальйоні 9-ї окремої Вісленської мотострілкової бригади, військова частина 540-46.

Очевидно, на початку війни на територію України заходили ДРГ розвідрот елітних російських підрозділів. Саме вони забезпечували безпроблемне захоплення тих чи інших об'єктів, а потім справи віддавалися "на відкуп" місцевим "ополченцям".

На відео і фото груп підтримки так званої "Новоросії" з'явилися снайперські гвинтівки "Гвинторізи". Це безшумні снайперські гвинтівки для спецпідрозділів, калібр 9 міліметри.

Ціна такої гвинтівки – близько 10 тисяч доларів. Звичайні підрозділи та "ополченці" використовують СГД різних модифікацій, а от "Гвинторізами" зазвичай користуються тільки розвідроти.

Це дуже специфічна річ, її не купиш в жодному воєнторзі. Її точно ніхто не забирає з собою у відпустку. Якщо пошукати когось з розвідроти тієї ж військової частини 540-46, то швидко знайдемо 20-річного Сергія Косарєва з Новокузнецька.



Сторінка Косарєва у вконтакті / Фото InformNapalm

І в Давояна, і в Косарєва є фотографія на фоні таблички на українському кордоні за 3 травня. Один навіть вказав місцевість – Луганськ. Такі таблички стоять з українського боку кордону – напис українською мовою. Розвідрота, "Гвинторіз", українська ділянка кордону, 3 травня 2014 року.



Російські бойовики на фоні таблички на українському кордоні / Фото InformNapalm

Пізніше, 17 червня, Якушев уперше заливає фото з геолокацією: "проспект Маяковського, Донецька область, Україна".



Якушев залив фото з проспекту Маяковського / Фото InformNapalm

Ця інформація дає нам можливість зробити висновок: російські солдати з'явилися в Україні не 24 серпня, а значно раніше, ще до Іловайського котла. Навіть перші офіційно визнані загиблі були ще в липні. А перші російські розвідроти були помічені в Україні ще у квітні-травні 2014 року.