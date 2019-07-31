Росія частково відшкодувала Україні забруднення нафтопроводу "Дружба"

Росія виплатила Україні частину компенсації у розмірі 2,3 мільйони євро за забруднення нафтопроводу "Дружба". Ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід компанії.

"Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит у квітні 2019 року, пише прес-служба "Укртранснафти" на своїй сторінці у Facebook.

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Проблеми в "Укртранснафти" виникли після того, як на українську ділянку нафтопроводу "Дружба" потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Розмір компенсації визначається в межах додаткової угоди до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування ВАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки, – мовиться в повідомленні.

Чому виник скандал із російською нафтою?

Погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" у Білорусі помітили ще 19 квітня. У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах. Транзит нафти 25 квітня припинили Польща і Україна. Відновили транзит територією України 11 травня.

Найбільше через забруднену російську нафту постраждала Білорусь, де проблема поширилася не лише на трубопровід, але й на обладнання нафтопереробних заводів. Коли російська нафта, забруднена хлором, потрапила до Мозиря, Білорусь зупинила її переробку, а також призупинила експорт нафтопродуктів.