Росія мріє зруйнувати Україну – "компромісні" кандидати спрощують їй завдання, – Данилюк

Проросійські настрої сербів та лояльність президента Сербії до Кремля не завадили російським спецслужбам організувати спецоперацію проти діючої влади в Белграді.

Схожу тактику росіяни використовували свого часу в Афганістані. Ось чому домовлятись з Росією – неможливо, росіяни будуть продовжувати нищити нашу країну, а обрання "компромісного" президента їм лише допоможе. Так вважає керівник Центру оборонних реформ, спеціаліст з протидії російській гібридній агресії Олександр Данилюк.

"Серби чи не найпроросійська нація в світі. Лише в Сербії ви можете зустріти мурали з написами "На небі – Бог, на землі – Росія". Президент Сербії Александар Вучич є типовим представником своєї русофільської нації і кавалером російських орденів Дружби та Олександра Невського. Це не заважає РФ організовувати в Белграді просто зараз проти нього протести, що можуть завершитися не лише фізичним усуненням Вучича, але й громадянською війною", – пояснює Данилюк на власній сторінці у Facebook.

Така політика є типовою для Росії. Хафізулла Амін, палац якого в 1979 році штурмувала "Альфа" в Кабулі, був офіційним союзником СРСР і будував соціалізм. До влади він прийшов за підтримки радянських спецслужб, вбивши свого попередника Нура Мохаммада Таракі, також соціаліста та великого друга СРСР.

"Подобається це комусь чи ні, але домовитись з РФ Україні не вийде. Росія поставила перед собою завдання зруйнувати нашу країну і вона не заспокоїться, доки цього не трапиться. Обрання "компромісного" президента України лише спростить Москві цю задачу. Зупинити це можливо лише шляхом приведення до влади в РФ таких як Нємцов, або в суб'єктах федерації таких як Дудаєв. Ось на це і має бути направлена робота всієї системи національної безпеки та оборони", – вважає експерт.

Олександр Данилюк – кандидат в президенти України, один з лідерів Революції Гідності, лідер громадянського руху "Спільна Справа", екс-радник міністра оборони. З початком російсько-української війни займається питаннями національної безпеки та протидії російській гібридній агресії. Очолює Центр оборонних реформ. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.