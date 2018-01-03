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Росія навряд чи стане чимось більшим, ніж васалом Китаю, – колишній прем'єр-міністр Швеції

00:17, сьогодні 1008 Читать новость на русском
Саме Китай, а не Росія, є головною потенційною загрозою для США
Саме Китай, а не Росія, є головною потенційною загрозою для США / Фото з відкритих джерел

В новій стратегії національної безпеки США, оприлюдненій Дональдом Трампом 18 грудня, Росія очолила список держав, які небезпечні для Америки. Однак насправді РФ становить собою тактичну і регіональну загрозу, у той час як Китай – стратегічну і глобальну.

Про це у статті для Dagens Industri колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

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Таким чином, на думку політика, глава Білого дому розставив неправильні акценти, формуючи нову стратегію нацбезпеки, адже Росія в умовах стагнації економіки не такий небезпечний супротивник для США, як Китай.

"Росія (...) у довгостроковій перспективі зів'яне. За десятиліття високих цін на нафту Володимир Путін стабілізував і посилив державу, але його відхід від реформ і відмова від співпраці із Заходом привели до внутрішньої стагнації і зовнішньої слабкості", – зауважує Більдт.

Хоч Росія досягла успіху в Сирії, проте в історичному і стратегічному плані Кремль не здатний компенсувати "втрату України", яка із дружньої країни стала потенційним ворогом Москви, стверджує автор публікації.

Колишній глава уряду Швеції прогнозує, що після президентських виборів у РФ, які відбудуться вже в березні, впевненість в майбутньому Росії почне падати.

Росія, яка відвертається від Заходу, навряд чи може стати чимось більшим, ніж васалом Китаю, який набирає могутність,
– констатує Більдт.

Щодо перспективи глобального розвитку, то автор називає три "мегатенденціі", якими будуть відзначені прийдешні роки. По-перше, на думку колишнього міністра, геополітика ставить під сумнів процес глобалізації, що змінює існуючі правила гри. По-друге, в західних демократіях домінують не надії на світле майбутнє, а швидше побоювання з цього приводу. По-третє, як і індустріальна ера, що перевернула свого часу світ, нинішня цифрова, швидше за все, зробить те ж саме, розмірковує на завершення швецький політик.

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Теги: Новини політики США Новини Росії Китай
Джерело: 24 Канал
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