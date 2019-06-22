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      Росія отримає відповідь від Пентагону в Арктиці

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      Пентагону доручили відповісти на військову присутність Росії в Арктиці
      Пентагону доручили відповісти на військову присутність Росії в Арктиці / AP

      Комітет у справах збройних сил верхньої палати Конгресу США доручив Пентагону знайти місце для будівництва одного або декількох нових стратегічних портів в Арктиці. Усе через військову присутність Росії в регіоні.

      Міністерство оборони США та Агентство морського і річкового транспорту повинні представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, пише Defense News.

      Потрібно знати: Палата представників США прийняла законопроекти з 700 мільйонами доларів допомоги для України

      Серед тривожних новин сенатори відзначають відбудову російської бази "Северный клевер" на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови. Вона оснащена радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.

      Окрім того, Конгрес США стривожений сильним відставанням Америки від Росії по чисельності криголамного парку. Тому для подолання цього відставання Служба берегової охорони США уклала контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.

      Експерти наголошують, що навіть номінальна американська військову присутність в Арктиці змусить Росію витратити на протидію їй великі суми. У іншому разі вони могли б піти на нарощування озброєнь.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володимир Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Арктика
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