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      Росія передала на окупований Донбас черговий "гумконвой": вже 89-ий за час війни

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      Росія доставила на окупований Донбас вже 89-ий "гуманітарний вантаж"
      Росія доставила на окупований Донбас вже 89-ий "гуманітарний вантаж" / mchs.gov.ru

      МНС Росії заявила про перевезення чергового "гуманітарного конвою" на окуповані території Донецької і Луганської областей. Загальна вага доставленого вантажу становить понад 550 тонн.

      Чергова колона стала вже 89-ою "гуманітаркою" з 2014 року, відколи розпочалась російська агресія проти України, повідомляє МНС Росії.

      До слова: Чим годують малюків у дитсадку окупованого Донецька: меню

      Відомство агресора заявило, що у складі так званого гуманітарного вантажу на окупований Донбас буцімто доставили понад 550 тонн дитячого харчування.

      При транспортуванні "гуманітарки" з території Росії на окуповані українські території не виникло жодних непередбачуваних агресором ситуацій, а "гумконвой" був доставлений за графіком.

      Що відомо про поставки російської "гуманітарки" на Донбас?Росія постачає на окуповані території так звану "гуманітарну допомогу" ще з 2014 року, відколи розпочала збройну агресію проти України. Українських митників та прикордонників до перевірки таких вантажів, звичайно ж, не допускають.

      Зі свого боку Україна вже не раз заявляла, що Росія під виглядом постачання "гуманітарки" порушує територіальну цілісність нашої держави, відтак закликала агресора припинити такі дії.

      окуповані території Донбасу, карта
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька
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