Росія перемогла коронавірус?

Сейчас постараюсь вам объяснить почему, при этом попрошу без каких-либо обвинений меня в кровожадности или русофобии. Речь идет о сухих цифрах и полнейшем несоответствии того, что сообщают российские власти и реальной картиной в других странах.

Ранее: Коронавирус в Китае и Европе: почему это два разных типа SARS-CoV-2

Но, сначала о статистике по состоянию на утро 21 апреля 2020 года. А согласно ей, в России за сутки диагностировано 5 642 случая заболевания коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19.

При этом за сутки от коронавируса умер 51 человек, а за весь период пандемии – 456.

И вот то, что реальное количество заболевших коронавирусом в России скрывается, говорилось уже не единожды, но количественно реально больных COVID-19 сложно определить. А вот то, что значительно уменьшают смертность от коронавируса в России, без труда можно доказать используя российские же, ложные данные по количеству заболевших.

Так, с учетом 52 763 заразившихся COVID-19 в России и умерших 456, выходит, что смертность от коронавируса в РФ составляет ничтожные 0,86%. Согласитесь, потрясающий результат! Я бы даже сказал, феноменальный! Российская медицина и вправду совершила прорыв в борьбе с коронавирусом, ведь это невероятный показатель смертности!

Например, в отсталых США показатель смертности от коронавируса 5,32%, в загнивающей Испании 10,4%, в молящей о помощи Италии – 13,3%, во Франции – 17,6%, даже в Германии – 3,3% или Швейцарии – 5,16%!

То есть, российская медицина оказалась в разы эффективнее в вопросе спасения жизней заболевших коронавирусом? Выходит так. Лучше немецкой или швейцарской, американской или итальянской, лучше всех мировых лидеров в области медицины.

Разве же это не показатель величия… или, на самом деле, самой ужасной и лицемерной лжи. Ведь даже куда более закрытый и диктаторский Иран оказался на порядок честней перед лицом вирусной угрозы, заявляя об уровне смертности – 6,23%.

И вот знает, как бы о реальной картине пандемии COVID-19 в России мы не узнали с вами лишь десятилетия спустя, как например, всю правду про голод в Поволжье, Голодомор в Украине, или о масштабных сталинских репрессиях и миллионах загубленных жизней в горниле маниакальных чисток. Еще одна страница в истории тоталитарного государства, меняющего названия, но не меняющего своей геноцидальной сути, с грифом "совершенно секретно" пишется прямо сейчас.