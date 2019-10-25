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      Росія програла "Ощадбанку" апеляцію про відшкодування 1,3 мільярда доларів через окупацію Криму

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      Суд став на сторону "Ощадбанку"
      Суд став на сторону "Ощадбанку" / Колаж 24 каналу

      Паризький Апеляційний суд ухвалив рішенняна на користь українського "Ощадбанку" відхиливши клопотання РФ про припинення виконання рішення міжнародного арбітражу.

      Відтак тепер РФ зобов'язана відшкодувати "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів збитків, завданих внаслідок окупації Криму, повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний на своїй фейсбук-сторінці.

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      Росія аргументувала свої вимоги тим, що нібито таке рішенні арбітражу може їй суттєво зашкодити, однак суддя, не зважаючи на ці абсурдні зауваження, відхилив заяву.

      Суддя наголосив, що вимоги щодо виконання рішення слід оцінювати, виходячи з конкретних фактів справи і посилання на гіпотетичні підстави, що були наведені Росією, є неприпустимими.

      Суд також зауважив, що примусове виконання рішення не поставить під загрозу фінансовий стан РФ і що Ощадбанк не наражає на ризик можливе повернення коштів у разі скасування рішення.

      Що відомо про судовий процес між "Ощадбанком" та Росією?26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 мільярда доларів. Російське Міністерство юстиції тоді заявило, що Росія не визнає рішення Міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки "Ощадбанку".

      Рішення Міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між "Ощадбанком" та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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      24 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Ощадбанк Новини Росії Анексія Криму Гроші Рішення суду Новини України
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