Росія та Чехія вирішили не припиняти взаємні авіарейси
Міністерства транспорту Чехії та Росії домовилися продовжувати взаємні авіарейси протягом літа. Тому вони і надалі проводитимуть переговори для подальшого співробітництва у цій сфері.
Рішення про обмеження польотів відтермінували через те, що громадяни обох країн могли планувати свої поїздки влітку, передає чеське видання Aktualne.
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Міністерство транспорту Чехії заявило, що вони не хочуть подальшого блокування повітряного руху між двома державами у важливий курортний сезон, що може зробити відпочинок туристів не комфортним.
Чому стався конфлікт між країнами?
Зазначимо, що напередодні низка російських авіакомпаній оголосили про анулювання значної частини рейсів до Чехії. У відповідь чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів.
За даними російського інформаційного агентства "Інтерфакс", причиною конфлікту стала незадоволеність Праги виплатами, які національний перевізник запросив у Москви задля польотів над Сибіром.
Експерти з туризму попередили, що потенційні обмеження на прямі рейси між Чехією та Росією можуть негативно вплинути на туризм. За даними агентства CzechTourism, у минулому році в чеських готелях і пансіонах перебувало понад 545 тисяч чеських туристів.
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