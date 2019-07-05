Росія та Чехія вирішили не припиняти взаємні авіарейси

Міністерства транспорту Чехії та Росії домовилися продовжувати взаємні авіарейси протягом літа. Тому вони і надалі проводитимуть переговори для подальшого співробітництва у цій сфері.

Рішення про обмеження польотів відтермінували через те, що громадяни обох країн могли планувати свої поїздки влітку, передає чеське видання Aktualne .

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Міністерство транспорту Чехії заявило, що вони не хочуть подальшого блокування повітряного руху між двома державами у важливий курортний сезон, що може зробити відпочинок туристів не комфортним.

Чому стався конфлікт між країнами?

Зазначимо, що напередодні низка російських авіакомпаній оголосили про анулювання значної частини рейсів до Чехії. У відповідь чеська авіаційна влада ухвалила рішення скасувати дозвіл на виконання рейсів.

За даними російського інформаційного агентства "Інтерфакс", причиною конфлікту стала незадоволеність Праги виплатами, які національний перевізник запросив у Москви задля польотів над Сибіром.

Експерти з туризму попередили, що потенційні обмеження на прямі рейси між Чехією та Росією можуть негативно вплинути на туризм. За даними агентства CzechTourism, у минулому році в чеських готелях і пансіонах перебувало понад 545 тисяч чеських туристів.