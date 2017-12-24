Росія втратила зв'язок з Кримом

Під вечір 24 грудня внаслідок негоди тимчасово призупинила роботу Керченська поромна переправа, що з'єднувала Крим з материковою Росією.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС за посиланням на компанію "Морська дирекція".

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Зазначається, що причиною став сильний вітер.

"Шторм! Керченську переправу закрито", – наголошують окупанти.

Зауважимо, прогнозується, що швидкість сильного вітру з поривами сягатиме до 25 метрів за секунду. Така погода в районі переправи протримається до вечора понеділка, 25 грудня.

Відтак, оператор радить водіям утриматися від поїздок у бік переправи.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що окупанти завершили ще один етап будівництва так званого "Керченського мосту".».