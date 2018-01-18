Росія збісилася, – Парубій прокоментував закон про реінтеграцію Донбасу
Ухвалений парламентом закон про реінтеграцію Донбасу передбачає можливість проведення військової операції на територіях, окупованих Росією.
Про це заявив спікер Ради Андрій Парубій, повідомляє видання "Гордон".
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За його словами, Російська Федерація бурхливо відреагувала на прийняття цього законопроекту.
"Для наших партнерів, США і Євросоюзу, цей закон не критичний. Він зрозумілий і прийнятний. А Росія (це видно по російських телеканалах) просто збісилась. Вона розгорнула цілу пропагандистську кампанію. Росія боїться, в тому числі, того, що прийнятий закон передбачає можливість проведення військової операції на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – сказав він.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.