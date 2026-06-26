Росіянам варто тікати з Криму, – Стерненко спрогнозував важке літо для ворога

Сили оборони України системно б'ють по російській логістиці, переправах, залізничних сполученнях і портах. Особливо відчутним цей тиск може стати для окупантів у Криму, де вже фіксують затори в бік Кримського мосту.

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу спрогнозував важке літо для Росії. За його словами, український Крим із великою ймовірністю може опинитися в умовах фактичної ізоляції, тому росіянам варто тікати з півострова якнайшвидше.

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Крим може стати для росіян пасткою

Стерненко наголосив, що не можна наперед розкривати конкретні операції, які планують українські спецслужби. Водночас загальний напрям дій уже зрозумілий: Україна й далі працюватиме по російській логістиці, щоб ускладнювати окупантам утримання захоплених територій.

Це буде найгірше літо для Російської Федерації. І це буде надзвичайно погане літо для окупантів в українському Криму, який з великою ймовірністю може перетворитися на острів,

– сказав радник міністра оборони.

За його словами, Крим із великою ймовірністю може перетворитися для росіян на фактично ізольовану територію. Стерненко звернув увагу, що окупанти та російські громадяни вже намагаються виїжджати з півострова, зокрема через Кримський міст.

Росіянам варто тікати з Криму, тікати якнайшвидше. Я радий, що вони це вже роблять,

– зазначив він.

Водночас Стерненко порадив виїжджати з тимчасово окупованих територій і громадянам України, які підтримують державу та мають таку можливість. Це стосується не лише Криму, а й усього окупованого Півдня, адже українська робота по російській логістиці триватиме.

Необхідно мінімізувати ті негативні фактори, які можуть бути для цивільного населення,

– наголосив засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка".

Йдеться про системний тиск на переправи, залізничні сполучення, порти та інші елементи, які Росія використовує для забезпечення своїх військ. Тому для окупантів у Криму це літо може стати особливо важким.

Стерненко спрогнозував найгірше літо для Росії в Криму: дивіться відео