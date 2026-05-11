Росіяни атакували Харків дроном: попередньо, є влучання в житловому районі

Ввечері в понеділок, 11 травня, в Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у Шевченківському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку на Харків?

О 21:37 Ігор Терехов повідомив, що Харків атакував ворожий бойовий дрон.

За попередньою інформацією, влучання БпЛА сталося у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови.

Мер Харкова додав, що деталі наразі з'ясовують.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 21:26, раніше Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про рух БпЛА на місто.

