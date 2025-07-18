Внаслідок дій окупаційної армії попередньо є жертви і потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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Що відомо про удар по Кам'янському району?

Росіяни продовжують цинічно тероризувати українські міста та їхнє населення. Зранку 18 липня стало відомо, що ворог вдарив БпЛА по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Сергій Лисак, глава ОВА, повідомив про наслідки атаки противника.