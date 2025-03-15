Є затримки поїздів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Укрзалізницю.

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Вранці в Укрзалізниці повідомили, що на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози.

Затримуються декілька поїздів. Серед них станом на 6:23:

№367/368 Ужгород – Ковель-Пасажирський (+1:00);

№351/352 Кишинеу – Київ-Пасажирський (+0:40);

№19/20 Хелм – Київ-Пасажирський (+0:11);

№67/68 Варшава – Всходня – Київ-Пасажирський (+0:11);

№19/20 Київ-Пасажирський – Хелм (+0:10);

№715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський (+0:04).

Затримки поїздів мінімальні.

Також можливі зміни у русі приміських потягів.

