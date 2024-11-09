Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Сил оборони Півдня Влада Волошина в етері "Ми-Україна".

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Яка ситуація на півдні

Речник Сил оборони Півдня України розповів, що певні підрозділи вже підтягнули поповнення, оновили боєкомплект, а тепер активно проводять інженерну та повітряну розвідку наших позицій, готуючись до проведення штурмів.

Деякі штурмові групи вже переміщені на передові позиції. Це говорить про те, що найближчим часом ворог розпочне штурми. Я маю на увазі не великий наступ, а штурмові дії на одній з ділянок лінії зіткнення,

– сказав Волошин.

Що відбувається на інших ділянках фронту

До речі, за даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди. Зауважимо, що Максимівка – село у Волноваському районі Донецької області.

Крім того, як пише ISW, впродовж 7 і 8 листопада росіяни продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися. Вони прагнуть підійти до Харкова так, щоб місто було досяжне для артилерійських обстрілів.