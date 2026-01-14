Росіяни масовано атакують Кривий Ріг: під ударом об'єкт інфраструктури

Уночі 14 січня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Місцеві почули серію вибухів під час повітряної тривоги.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі?

Уночі в середу, 14 січня, окупанти здійснили масовану атаку на об'єкт інфраструктури. Ворог залучив "Шахеди".

Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно,

– наголосив Вілкул.